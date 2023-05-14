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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 707.861Açılan Sandık : 1.613Açılan Sandık Oranı : % 70.1Kullanılan Oy : 378.086Geçerli Oy : 366.130Katılım Oranı : % 77.86Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 60,58221.818Recep Tayyip Erdoğan : % 37,02135.551Sinan Oğan : % 1,806.584Muharrem İnce : % 0,602.

Toplam Sandık: 2.301
Toplam Seçmen: 707.861
Açılan Sandık: 1.613
Açılan Sandık Oranı: % 70.1
Kullanılan Oy: 378.086
Geçerli Oy: 366.130
Katılım Oranı: % 77.86

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 60,58221.818
Recep Tayyip Erdoğan: % 37,02135.551
Sinan Oğan: % 1,806.584
Muharrem İnce: % 0,602.177
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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