CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 707.861Açılan Sandık : 1.613Açılan Sandık Oranı : % 70.1Kullanılan Oy : 378.086Geçerli Oy : 366.130Katılım Oranı : % 77.86Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 60,58221.818Recep Tayyip Erdoğan : % 37,02135.551Sinan Oğan : % 1,806.584Muharrem İnce : % 0,602.
|Toplam Sandık
|:
|2.301
|Toplam Seçmen
|:
|707.861
|Açılan Sandık
|:
|1.613
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70.1
|Kullanılan Oy
|:
|378.086
|Geçerli Oy
|:
|366.130
|Katılım Oranı
|:
|% 77.86
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 60,58
|221.818
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 37,02
|135.551
|Sinan Oğan
|:
|% 1,80
|6.584
|Muharrem İnce
|:
|% 0,60
|2.177
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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