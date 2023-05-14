CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 204.857Açılan Sandık : 562Açılan Sandık Oranı : % 95.42Kullanılan Oy : 177.173Geçerli Oy : 167.046Katılım Oranı : % 90.74Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,6879.655Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,3475.734Sinan Oğan : % 6,2710.467Muharrem İnce : % 0,711.
|Toplam Sandık
|:
|589
|Toplam Seçmen
|:
|204.857
|Açılan Sandık
|:
|562
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.42
|Kullanılan Oy
|:
|177.173
|Geçerli Oy
|:
|167.046
|Katılım Oranı
|:
|% 90.74
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,68
|79.655
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 45,34
|75.734
|Sinan Oğan
|:
|% 6,27
|10.467
|Muharrem İnce
|:
|% 0,71
|1.190
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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