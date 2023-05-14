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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 204.857Açılan Sandık : 562Açılan Sandık Oranı : % 95.42Kullanılan Oy : 177.173Geçerli Oy : 167.046Katılım Oranı : % 90.74Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,6879.655Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,3475.734Sinan Oğan : % 6,2710.467Muharrem İnce : % 0,711.

Toplam Sandık: 589
Toplam Seçmen: 204.857
Açılan Sandık: 562
Açılan Sandık Oranı: % 95.42
Kullanılan Oy: 177.173
Geçerli Oy: 167.046
Katılım Oranı: % 90.74

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,6879.655
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,3475.734
Sinan Oğan: % 6,2710.467
Muharrem İnce: % 0,711.190
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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