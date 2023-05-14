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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 300.575Açılan Sandık : 1.238Açılan Sandık Oranı : % 95.3Kullanılan Oy : 246.531Geçerli Oy : 242.858Katılım Oranı : % 86.23Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,69176.539Kemal Kılıçdaroğlu : % 21,3251.784Sinan Oğan : % 5,6513.

Toplam Sandık: 1.299
Toplam Seçmen: 300.575
Açılan Sandık: 1.238
Açılan Sandık Oranı: % 95.3
Kullanılan Oy: 246.531
Geçerli Oy: 242.858
Katılım Oranı: % 86.23

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 72,69176.539
Kemal Kılıçdaroğlu: % 21,3251.784
Sinan Oğan: % 5,6513.721
Muharrem İnce: % 0,34814
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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