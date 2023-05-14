CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 300.575Açılan Sandık : 1.238Açılan Sandık Oranı : % 95.3Kullanılan Oy : 246.531Geçerli Oy : 242.858Katılım Oranı : % 86.23Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,69176.539Kemal Kılıçdaroğlu : % 21,3251.784Sinan Oğan : % 5,6513.
|Toplam Sandık
|:
|1.299
|Toplam Seçmen
|:
|300.575
|Açılan Sandık
|:
|1.238
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.3
|Kullanılan Oy
|:
|246.531
|Geçerli Oy
|:
|242.858
|Katılım Oranı
|:
|% 86.23
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 72,69
|176.539
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 21,32
|51.784
|Sinan Oğan
|:
|% 5,65
|13.721
|Muharrem İnce
|:
|% 0,34
|814
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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