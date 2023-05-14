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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 457.832Açılan Sandık : 1.375Açılan Sandık Oranı : % 89.4Kullanılan Oy : 355.812Geçerli Oy : 346.373Katılım Oranı : % 88.48Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,60182.189Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,07142.246Sinan Oğan : % 5,6019.405Muharrem İnce : % 0,732.

Toplam Sandık: 1.538
Toplam Seçmen: 457.832
Açılan Sandık: 1.375
Açılan Sandık Oranı: % 89.4
Kullanılan Oy: 355.812
Geçerli Oy: 346.373
Katılım Oranı: % 88.48

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,60182.189
Kemal Kılıçdaroğlu: % 41,07142.246
Sinan Oğan: % 5,6019.405
Muharrem İnce: % 0,732.533
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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