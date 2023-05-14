CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 457.832Açılan Sandık : 1.375Açılan Sandık Oranı : % 89.4Kullanılan Oy : 355.812Geçerli Oy : 346.373Katılım Oranı : % 88.48Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,60182.189Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,07142.246Sinan Oğan : % 5,6019.405Muharrem İnce : % 0,732.
|Toplam Sandık
|:
|1.538
|Toplam Seçmen
|:
|457.832
|Açılan Sandık
|:
|1.375
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.4
|Kullanılan Oy
|:
|355.812
|Geçerli Oy
|:
|346.373
|Katılım Oranı
|:
|% 88.48
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 52,60
|182.189
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 41,07
|142.246
|Sinan Oğan
|:
|% 5,60
|19.405
|Muharrem İnce
|:
|% 0,73
|2.533
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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