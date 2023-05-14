CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.049Açılan Sandık : 708Açılan Sandık Oranı : % 97.39Kullanılan Oy : 156.442Geçerli Oy : 153.526Katılım Oranı : % 88.9Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,7991.794Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,6948.660Sinan Oğan : % 7,8212.004Muharrem İnce : % 0,701.
|Toplam Sandık
|:
|727
|Toplam Seçmen
|:
|182.049
|Açılan Sandık
|:
|708
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.39
|Kullanılan Oy
|:
|156.442
|Geçerli Oy
|:
|153.526
|Katılım Oranı
|:
|% 88.9
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 59,79
|91.794
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 31,69
|48.660
|Sinan Oğan
|:
|% 7,82
|12.004
|Muharrem İnce
|:
|% 0,70
|1.068
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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