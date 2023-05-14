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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.049Açılan Sandık : 708Açılan Sandık Oranı : % 97.39Kullanılan Oy : 156.442Geçerli Oy : 153.526Katılım Oranı : % 88.9Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,7991.794Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,6948.660Sinan Oğan : % 7,8212.004Muharrem İnce : % 0,701.

Toplam Sandık: 727
Toplam Seçmen: 182.049
Açılan Sandık: 708
Açılan Sandık Oranı: % 97.39
Kullanılan Oy: 156.442
Geçerli Oy: 153.526
Katılım Oranı: % 88.9

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,7991.794
Kemal Kılıçdaroğlu: % 31,6948.660
Sinan Oğan: % 7,8212.004
Muharrem İnce: % 0,701.068
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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