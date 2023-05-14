CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.052Açılan Sandık : 640Açılan Sandık Oranı : % 95.81Kullanılan Oy : 159.196Geçerli Oy : 156.388Katılım Oranı : % 89Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,4596.104Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,0046.917Sinan Oğan : % 7,8712.308Muharrem İnce : % 0,681.
|Toplam Sandık
|:
|668
|Toplam Seçmen
|:
|188.052
|Açılan Sandık
|:
|640
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.81
|Kullanılan Oy
|:
|159.196
|Geçerli Oy
|:
|156.388
|Katılım Oranı
|:
|% 89
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 61,45
|96.104
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,00
|46.917
|Sinan Oğan
|:
|% 7,87
|12.308
|Muharrem İnce
|:
|% 0,68
|1.059
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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