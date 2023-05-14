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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.052Açılan Sandık : 640Açılan Sandık Oranı : % 95.81Kullanılan Oy : 159.196Geçerli Oy : 156.388Katılım Oranı : % 89Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,4596.104Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,0046.917Sinan Oğan : % 7,8712.308Muharrem İnce : % 0,681.

Toplam Sandık: 668
Toplam Seçmen: 188.052
Açılan Sandık: 640
Açılan Sandık Oranı: % 95.81
Kullanılan Oy: 159.196
Geçerli Oy: 156.388
Katılım Oranı: % 89

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 61,4596.104
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,0046.917
Sinan Oğan: % 7,8712.308
Muharrem İnce: % 0,681.059
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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