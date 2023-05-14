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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.196Açılan Sandık : 639Açılan Sandık Oranı : % 88.38Kullanılan Oy : 128.810Geçerli Oy : 126.849Katılım Oranı : % 78.36Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,6868.095Recep Tayyip Erdoğan : % 40,3851.226Sinan Oğan : % 5,627.

Toplam Sandık: 723
Toplam Seçmen: 185.196
Açılan Sandık: 639
Açılan Sandık Oranı: % 88.38
Kullanılan Oy: 128.810
Geçerli Oy: 126.849
Katılım Oranı: % 78.36

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 53,6868.095
Recep Tayyip Erdoğan: % 40,3851.226
Sinan Oğan: % 5,627.121
Muharrem İnce: % 0,32407
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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