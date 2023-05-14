CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.196Açılan Sandık : 639Açılan Sandık Oranı : % 88.38Kullanılan Oy : 128.810Geçerli Oy : 126.849Katılım Oranı : % 78.36Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,6868.095Recep Tayyip Erdoğan : % 40,3851.226Sinan Oğan : % 5,627.
|Toplam Sandık
|:
|723
|Toplam Seçmen
|:
|185.196
|Açılan Sandık
|:
|639
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.38
|Kullanılan Oy
|:
|128.810
|Geçerli Oy
|:
|126.849
|Katılım Oranı
|:
|% 78.36
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 53,68
|68.095
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 40,38
|51.226
|Sinan Oğan
|:
|% 5,62
|7.121
|Muharrem İnce
|:
|% 0,32
|407
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500