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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 295.628Açılan Sandık : 1.592Açılan Sandık Oranı : % 96.19Kullanılan Oy : 247.134Geçerli Oy : 239.727Katılım Oranı : % 88Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,44156.866Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,7164.031Sinan Oğan : % 7,0616.934Muharrem İnce : % 0,791.

Toplam Sandık: 1.655
Toplam Seçmen: 295.628
Açılan Sandık: 1.592
Açılan Sandık Oranı: % 96.19
Kullanılan Oy: 247.134
Geçerli Oy: 239.727
Katılım Oranı: % 88

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,44156.866
Kemal Kılıçdaroğlu: % 26,7164.031
Sinan Oğan: % 7,0616.934
Muharrem İnce: % 0,791.896
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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