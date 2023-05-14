CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 295.628Açılan Sandık : 1.592Açılan Sandık Oranı : % 96.19Kullanılan Oy : 247.134Geçerli Oy : 239.727Katılım Oranı : % 88Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,44156.866Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,7164.031Sinan Oğan : % 7,0616.934Muharrem İnce : % 0,791.
|Toplam Sandık
|:
|1.655
|Toplam Seçmen
|:
|295.628
|Açılan Sandık
|:
|1.592
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.19
|Kullanılan Oy
|:
|247.134
|Geçerli Oy
|:
|239.727
|Katılım Oranı
|:
|% 88
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,44
|156.866
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 26,71
|64.031
|Sinan Oğan
|:
|% 7,06
|16.934
|Muharrem İnce
|:
|% 0,79
|1.896
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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