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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.026.972Açılan Sandık : 2.867Açılan Sandık Oranı : % 90.3Kullanılan Oy : 832.443Geçerli Oy : 820.304Katılım Oranı : % 90.64Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,69522.432Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,20223.146Sinan Oğan : % 8,7371.636Muharrem İnce : % 0,383.

Toplam Sandık: 3.175
Toplam Seçmen: 1.026.972
Açılan Sandık: 2.867
Açılan Sandık Oranı: % 90.3
Kullanılan Oy: 832.443
Geçerli Oy: 820.304
Katılım Oranı: % 90.64

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,69522.432
Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,20223.146
Sinan Oğan: % 8,7371.636
Muharrem İnce: % 0,383.090
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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