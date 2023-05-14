CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.026.972Açılan Sandık : 2.867Açılan Sandık Oranı : % 90.3Kullanılan Oy : 832.443Geçerli Oy : 820.304Katılım Oranı : % 90.64Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,69522.432Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,20223.146Sinan Oğan : % 8,7371.636Muharrem İnce : % 0,383.
|Toplam Sandık
|:
|3.175
|Toplam Seçmen
|:
|1.026.972
|Açılan Sandık
|:
|2.867
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.3
|Kullanılan Oy
|:
|832.443
|Geçerli Oy
|:
|820.304
|Katılım Oranı
|:
|% 90.64
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,69
|522.432
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 27,20
|223.146
|Sinan Oğan
|:
|% 8,73
|71.636
|Muharrem İnce
|:
|% 0,38
|3.090
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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