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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 720Toplam Seçmen : 203.290Açılan Sandık : 668Açılan Sandık Oranı : % 92.78Kullanılan Oy : 165.425Geçerli Oy : 162.236Katılım Oranı : % 88.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,9897.303Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,6452.959Sinan Oğan : % 6,8011.

Toplam Sandık: 720
Toplam Seçmen: 203.290
Açılan Sandık: 668
Açılan Sandık Oranı: % 92.78
Kullanılan Oy: 165.425
Geçerli Oy: 162.236
Katılım Oranı: % 88.86

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,9897.303
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,6452.959
Sinan Oğan: % 6,8011.027
Muharrem İnce: % 0,58947
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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