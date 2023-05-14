CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 720Toplam Seçmen : 203.290Açılan Sandık : 668Açılan Sandık Oranı : % 92.78Kullanılan Oy : 165.425Geçerli Oy : 162.236Katılım Oranı : % 88.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,9897.303Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,6452.959Sinan Oğan : % 6,8011.
|Toplam Sandık
|:
|720
|Toplam Seçmen
|:
|203.290
|Açılan Sandık
|:
|668
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.78
|Kullanılan Oy
|:
|165.425
|Geçerli Oy
|:
|162.236
|Katılım Oranı
|:
|% 88.86
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 59,98
|97.303
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,64
|52.959
|Sinan Oğan
|:
|% 6,80
|11.027
|Muharrem İnce
|:
|% 0,58
|947
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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