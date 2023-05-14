CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 291.771Açılan Sandık : 819Açılan Sandık Oranı : % 89.12Kullanılan Oy : 233.837Geçerli Oy : 231.062Katılım Oranı : % 90.6Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,10150.426Recep Tayyip Erdoğan : % 30,3170.023Sinan Oğan : % 4,079.413Muharrem İnce : % 0,521.
|Toplam Sandık
|:
|919
|Toplam Seçmen
|:
|291.771
|Açılan Sandık
|:
|819
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.12
|Kullanılan Oy
|:
|233.837
|Geçerli Oy
|:
|231.062
|Katılım Oranı
|:
|% 90.6
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 65,10
|150.426
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 30,31
|70.023
|Sinan Oğan
|:
|% 4,07
|9.413
|Muharrem İnce
|:
|% 0,52
|1.200
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500