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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 291.771Açılan Sandık : 819Açılan Sandık Oranı : % 89.12Kullanılan Oy : 233.837Geçerli Oy : 231.062Katılım Oranı : % 90.6Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,10150.426Recep Tayyip Erdoğan : % 30,3170.023Sinan Oğan : % 4,079.413Muharrem İnce : % 0,521.

Toplam Sandık: 919
Toplam Seçmen: 291.771
Açılan Sandık: 819
Açılan Sandık Oranı: % 89.12
Kullanılan Oy: 233.837
Geçerli Oy: 231.062
Katılım Oranı: % 90.6

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 65,10150.426
Recep Tayyip Erdoğan: % 30,3170.023
Sinan Oğan: % 4,079.413
Muharrem İnce: % 0,521.200
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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