CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.209Açılan Sandık : 631Açılan Sandık Oranı : % 91.98Kullanılan Oy : 138.977Geçerli Oy : 132.863Katılım Oranı : % 89.7Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,2472.069Kemal Kılıçdaroğlu : % 38,7451.475Sinan Oğan : % 6,638.
|Toplam Sandık
|:
|686
|Toplam Seçmen
|:
|174.209
|Açılan Sandık
|:
|631
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.98
|Kullanılan Oy
|:
|138.977
|Geçerli Oy
|:
|132.863
|Katılım Oranı
|:
|% 89.7
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 54,24
|72.069
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 38,74
|51.475
|Sinan Oğan
|:
|% 6,63
|8.800
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|519
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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