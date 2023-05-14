Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.209Açılan Sandık : 631Açılan Sandık Oranı : % 91.98Kullanılan Oy : 138.977Geçerli Oy : 132.863Katılım Oranı : % 89.7Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,2472.069Kemal Kılıçdaroğlu : % 38,7451.475Sinan Oğan : % 6,638.

Toplam Sandık: 686
Toplam Seçmen: 174.209
Açılan Sandık: 631
Açılan Sandık Oranı: % 91.98
Kullanılan Oy: 138.977
Geçerli Oy: 132.863
Katılım Oranı: % 89.7

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,2472.069
Kemal Kılıçdaroğlu: % 38,7451.475
Sinan Oğan: % 6,638.800
Muharrem İnce: % 0,39519
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title