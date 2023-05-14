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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.198Açılan Sandık : 380Açılan Sandık Oranı : % 96.45Kullanılan Oy : 82.065Geçerli Oy : 80.777Katılım Oranı : % 88.08Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,5852.973Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,8621.697Sinan Oğan : % 6,855.

Toplam Sandık: 394
Toplam Seçmen: 97.198
Açılan Sandık: 380
Açılan Sandık Oranı: % 96.45
Kullanılan Oy: 82.065
Geçerli Oy: 80.777
Katılım Oranı: % 88.08

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,5852.973
Kemal Kılıçdaroğlu: % 26,8621.697
Sinan Oğan: % 6,855.533
Muharrem İnce: % 0,71574
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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