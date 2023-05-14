CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.198Açılan Sandık : 380Açılan Sandık Oranı : % 96.45Kullanılan Oy : 82.065Geçerli Oy : 80.777Katılım Oranı : % 88.08Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,5852.973Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,8621.697Sinan Oğan : % 6,855.
|Toplam Sandık
|:
|394
|Toplam Seçmen
|:
|97.198
|Açılan Sandık
|:
|380
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.45
|Kullanılan Oy
|:
|82.065
|Geçerli Oy
|:
|80.777
|Katılım Oranı
|:
|% 88.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,58
|52.973
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 26,86
|21.697
|Sinan Oğan
|:
|% 6,85
|5.533
|Muharrem İnce
|:
|% 0,71
|574
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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