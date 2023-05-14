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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.327Toplam Seçmen : 1.516.293Açılan Sandık : 3.712Açılan Sandık Oranı : % 85.79Kullanılan Oy : 1.193.657Geçerli Oy : 1.162.895Katılım Oranı : % 92.2Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,69636.044Kemal Kılıçdaroğlu : % 38,31445.450Sinan Oğan : % 6,5976.

Toplam Sandık: 4.327
Toplam Seçmen: 1.516.293
Açılan Sandık: 3.712
Açılan Sandık Oranı: % 85.79
Kullanılan Oy: 1.193.657
Geçerli Oy: 1.162.895
Katılım Oranı: % 92.2

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,69636.044
Kemal Kılıçdaroğlu: % 38,31445.450
Sinan Oğan: % 6,5976.590
Muharrem İnce: % 0,414.811
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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