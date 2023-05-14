CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.327Toplam Seçmen : 1.516.293Açılan Sandık : 3.712Açılan Sandık Oranı : % 85.79Kullanılan Oy : 1.193.657Geçerli Oy : 1.162.895Katılım Oranı : % 92.2Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,69636.044Kemal Kılıçdaroğlu : % 38,31445.450Sinan Oğan : % 6,5976.
|Toplam Sandık
|:
|4.327
|Toplam Seçmen
|:
|1.516.293
|Açılan Sandık
|:
|3.712
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85.79
|Kullanılan Oy
|:
|1.193.657
|Geçerli Oy
|:
|1.162.895
|Katılım Oranı
|:
|% 92.2
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 54,69
|636.044
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 38,31
|445.450
|Sinan Oğan
|:
|% 6,59
|76.590
|Muharrem İnce
|:
|% 0,41
|4.811
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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