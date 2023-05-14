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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.630.437Açılan Sandık : 4.594Açılan Sandık Oranı : % 91.92Kullanılan Oy : 1.323.970Geçerli Oy : 1.300.255Katılım Oranı : % 88.96Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,74893.783Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,10313.446Sinan Oğan : % 6,7787.

Toplam Sandık: 4.998
Toplam Seçmen: 1.630.437
Açılan Sandık: 4.594
Açılan Sandık Oranı: % 91.92
Kullanılan Oy: 1.323.970
Geçerli Oy: 1.300.255
Katılım Oranı: % 88.96

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,74893.783
Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,10313.446
Sinan Oğan: % 6,7787.982
Muharrem İnce: % 0,395.044
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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