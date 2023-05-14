CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.630.437Açılan Sandık : 4.594Açılan Sandık Oranı : % 91.92Kullanılan Oy : 1.323.970Geçerli Oy : 1.300.255Katılım Oranı : % 88.96Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,74893.783Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,10313.446Sinan Oğan : % 6,7787.
|Toplam Sandık
|:
|4.998
|Toplam Seçmen
|:
|1.630.437
|Açılan Sandık
|:
|4.594
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.92
|Kullanılan Oy
|:
|1.323.970
|Geçerli Oy
|:
|1.300.255
|Katılım Oranı
|:
|% 88.96
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,74
|893.783
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 24,10
|313.446
|Sinan Oğan
|:
|% 6,77
|87.982
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|5.044
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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