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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 430.548Açılan Sandık : 1.396Açılan Sandık Oranı : % 86.87Kullanılan Oy : 329.108Geçerli Oy : 321.884Katılım Oranı : % 91.11Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,84215.168Kemal Kılıçdaroğlu : % 25,9983.655Sinan Oğan : % 6,5020.913Muharrem İnce : % 0,672.

Toplam Sandık: 1.607
Toplam Seçmen: 430.548
Açılan Sandık: 1.396
Açılan Sandık Oranı: % 86.87
Kullanılan Oy: 329.108
Geçerli Oy: 321.884
Katılım Oranı: % 91.11

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 66,84215.168
Kemal Kılıçdaroğlu: % 25,9983.655
Sinan Oğan: % 6,5020.913
Muharrem İnce: % 0,672.148
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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