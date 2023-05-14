CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 430.548Açılan Sandık : 1.396Açılan Sandık Oranı : % 86.87Kullanılan Oy : 329.108Geçerli Oy : 321.884Katılım Oranı : % 91.11Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,84215.168Kemal Kılıçdaroğlu : % 25,9983.655Sinan Oğan : % 6,5020.913Muharrem İnce : % 0,672.
|Toplam Sandık
|:
|1.607
|Toplam Seçmen
|:
|430.548
|Açılan Sandık
|:
|1.396
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.87
|Kullanılan Oy
|:
|329.108
|Geçerli Oy
|:
|321.884
|Katılım Oranı
|:
|% 91.11
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 66,84
|215.168
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 25,99
|83.655
|Sinan Oğan
|:
|% 6,50
|20.913
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|2.148
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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