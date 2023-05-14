CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 531.448Açılan Sandık : 1.755Açılan Sandık Oranı : % 92.32Kullanılan Oy : 393.045Geçerli Oy : 387.601Katılım Oranı : % 81.37Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,46269.231Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,00104.664Sinan Oğan : % 3,1912.351Muharrem İnce : % 0,351.
|Toplam Sandık
|:
|1.901
|Toplam Seçmen
|:
|531.448
|Açılan Sandık
|:
|1.755
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.32
|Kullanılan Oy
|:
|393.045
|Geçerli Oy
|:
|387.601
|Katılım Oranı
|:
|% 81.37
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 69,46
|269.231
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 27,00
|104.664
|Sinan Oğan
|:
|% 3,19
|12.351
|Muharrem İnce
|:
|% 0,35
|1.355
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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