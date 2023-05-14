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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 531.448Açılan Sandık : 1.755Açılan Sandık Oranı : % 92.32Kullanılan Oy : 393.045Geçerli Oy : 387.601Katılım Oranı : % 81.37Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,46269.231Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,00104.664Sinan Oğan : % 3,1912.351Muharrem İnce : % 0,351.

Toplam Sandık: 1.901
Toplam Seçmen: 531.448
Açılan Sandık: 1.755
Açılan Sandık Oranı: % 92.32
Kullanılan Oy: 393.045
Geçerli Oy: 387.601
Katılım Oranı: % 81.37

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 69,46269.231
Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,00104.664
Sinan Oğan: % 3,1912.351
Muharrem İnce: % 0,351.355
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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