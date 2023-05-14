CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.107.246Açılan Sandık : 3.134Açılan Sandık Oranı : % 87.59Kullanılan Oy : 875.149Geçerli Oy : 856.853Katılım Oranı : % 91.59Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,39406.067Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,83392.726Sinan Oğan : % 6,1052.225Muharrem İnce : % 0,685.
|Toplam Sandık
|:
|3.578
|Toplam Seçmen
|:
|1.107.246
|Açılan Sandık
|:
|3.134
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87.59
|Kullanılan Oy
|:
|875.149
|Geçerli Oy
|:
|856.853
|Katılım Oranı
|:
|% 91.59
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,39
|406.067
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 45,83
|392.726
|Sinan Oğan
|:
|% 6,10
|52.225
|Muharrem İnce
|:
|% 0,68
|5.835
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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