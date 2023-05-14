Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.107.246Açılan Sandık : 3.134Açılan Sandık Oranı : % 87.59Kullanılan Oy : 875.149Geçerli Oy : 856.853Katılım Oranı : % 91.59Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,39406.067Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,83392.726Sinan Oğan : % 6,1052.225Muharrem İnce : % 0,685.

Toplam Sandık: 3.578
Toplam Seçmen: 1.107.246
Açılan Sandık: 3.134
Açılan Sandık Oranı: % 87.59
Kullanılan Oy: 875.149
Geçerli Oy: 856.853
Katılım Oranı: % 91.59

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,39406.067
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,83392.726
Sinan Oğan: % 6,1052.225
Muharrem İnce: % 0,685.835
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title