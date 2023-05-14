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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 542.046Açılan Sandık : 1.559Açılan Sandık Oranı : % 84.45Kullanılan Oy : 371.716Geçerli Oy : 364.843Katılım Oranı : % 82.03Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,71239.726Recep Tayyip Erdoğan : % 32,72119.361Sinan Oğan : % 1,344.

Toplam Sandık: 1.846
Toplam Seçmen: 542.046
Açılan Sandık: 1.559
Açılan Sandık Oranı: % 84.45
Kullanılan Oy: 371.716
Geçerli Oy: 364.843
Katılım Oranı: % 82.03

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 65,71239.726
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,72119.361
Sinan Oğan: % 1,344.900
Muharrem İnce: % 0,23856
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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