CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 542.046Açılan Sandık : 1.559Açılan Sandık Oranı : % 84.45Kullanılan Oy : 371.716Geçerli Oy : 364.843Katılım Oranı : % 82.03Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,71239.726Recep Tayyip Erdoğan : % 32,72119.361Sinan Oğan : % 1,344.
|Toplam Sandık
|:
|1.846
|Toplam Seçmen
|:
|542.046
|Açılan Sandık
|:
|1.559
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84.45
|Kullanılan Oy
|:
|371.716
|Geçerli Oy
|:
|364.843
|Katılım Oranı
|:
|% 82.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 65,71
|239.726
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,72
|119.361
|Sinan Oğan
|:
|% 1,34
|4.900
|Muharrem İnce
|:
|% 0,23
|856
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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