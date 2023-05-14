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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.380.533Açılan Sandık : 2.899Açılan Sandık Oranı : % 70.13Kullanılan Oy : 840.724Geçerli Oy : 827.448Katılım Oranı : % 89.36Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,97463.119Recep Tayyip Erdoğan : % 38,64319.736Sinan Oğan : % 4,9641.027Muharrem İnce : % 0,433.

Toplam Sandık: 4.134
Toplam Seçmen: 1.380.533
Açılan Sandık: 2.899
Açılan Sandık Oranı: % 70.13
Kullanılan Oy: 840.724
Geçerli Oy: 827.448
Katılım Oranı: % 89.36

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,97463.119
Recep Tayyip Erdoğan: % 38,64319.736
Sinan Oğan: % 4,9641.027
Muharrem İnce: % 0,433.566
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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