CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.380.533Açılan Sandık : 2.899Açılan Sandık Oranı : % 70.13Kullanılan Oy : 840.724Geçerli Oy : 827.448Katılım Oranı : % 89.36Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,97463.119Recep Tayyip Erdoğan : % 38,64319.736Sinan Oğan : % 4,9641.027Muharrem İnce : % 0,433.
|Toplam Sandık
|:
|4.134
|Toplam Seçmen
|:
|1.380.533
|Açılan Sandık
|:
|2.899
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70.13
|Kullanılan Oy
|:
|840.724
|Geçerli Oy
|:
|827.448
|Katılım Oranı
|:
|% 89.36
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,97
|463.119
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 38,64
|319.736
|Sinan Oğan
|:
|% 4,96
|41.027
|Muharrem İnce
|:
|% 0,43
|3.566
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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