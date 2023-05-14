CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 806.442Açılan Sandık : 1.969Açılan Sandık Oranı : % 80.73Kullanılan Oy : 582.328Geçerli Oy : 567.744Katılım Oranı : % 90.75Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,07352.385Recep Tayyip Erdoğan : % 32,48184.381Sinan Oğan : % 4,7426.918Muharrem İnce : % 0,714.
|Toplam Sandık
|:
|2.439
|Toplam Seçmen
|:
|806.442
|Açılan Sandık
|:
|1.969
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80.73
|Kullanılan Oy
|:
|582.328
|Geçerli Oy
|:
|567.744
|Katılım Oranı
|:
|% 90.75
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 62,07
|352.385
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,48
|184.381
|Sinan Oğan
|:
|% 4,74
|26.918
|Muharrem İnce
|:
|% 0,71
|4.060
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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