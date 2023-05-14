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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 806.442Açılan Sandık : 1.969Açılan Sandık Oranı : % 80.73Kullanılan Oy : 582.328Geçerli Oy : 567.744Katılım Oranı : % 90.75Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,07352.385Recep Tayyip Erdoğan : % 32,48184.381Sinan Oğan : % 4,7426.918Muharrem İnce : % 0,714.

Toplam Sandık: 2.439
Toplam Seçmen: 806.442
Açılan Sandık: 1.969
Açılan Sandık Oranı: % 80.73
Kullanılan Oy: 582.328
Geçerli Oy: 567.744
Katılım Oranı: % 90.75

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,07352.385
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,48184.381
Sinan Oğan: % 4,7426.918
Muharrem İnce: % 0,714.060
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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