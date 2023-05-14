Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.647Açılan Sandık : 640Açılan Sandık Oranı : % 74.33Kullanılan Oy : 143.517Geçerli Oy : 139.521Katılım Oranı : % 79.16Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,5974.762Recep Tayyip Erdoğan : % 44,3061.805Sinan Oğan : % 1,772.

Toplam Sandık: 861
Toplam Seçmen: 242.647
Açılan Sandık: 640
Açılan Sandık Oranı: % 74.33
Kullanılan Oy: 143.517
Geçerli Oy: 139.521
Katılım Oranı: % 79.16

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 53,5974.762
Recep Tayyip Erdoğan: % 44,3061.805
Sinan Oğan: % 1,772.475
Muharrem İnce: % 0,34479
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title