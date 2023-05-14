CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.647Açılan Sandık : 640Açılan Sandık Oranı : % 74.33Kullanılan Oy : 143.517Geçerli Oy : 139.521Katılım Oranı : % 79.16Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,5974.762Recep Tayyip Erdoğan : % 44,3061.805Sinan Oğan : % 1,772.
|Toplam Sandık
|:
|861
|Toplam Seçmen
|:
|242.647
|Açılan Sandık
|:
|640
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74.33
|Kullanılan Oy
|:
|143.517
|Geçerli Oy
|:
|139.521
|Katılım Oranı
|:
|% 79.16
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 53,59
|74.762
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 44,30
|61.805
|Sinan Oğan
|:
|% 1,77
|2.475
|Muharrem İnce
|:
|% 0,34
|479
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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