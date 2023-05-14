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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 225.497Açılan Sandık : 724Açılan Sandık Oranı : % 96.66Kullanılan Oy : 196.515Geçerli Oy : 192.962Katılım Oranı : % 90.33Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,16121.881Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,4158.682Sinan Oğan : % 6,0211.

Toplam Sandık: 749
Toplam Seçmen: 225.497
Açılan Sandık: 724
Açılan Sandık Oranı: % 96.66
Kullanılan Oy: 196.515
Geçerli Oy: 192.962
Katılım Oranı: % 90.33

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,16121.881
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,4158.682
Sinan Oğan: % 6,0211.618
Muharrem İnce: % 0,41781
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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