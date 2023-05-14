CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 225.497Açılan Sandık : 724Açılan Sandık Oranı : % 96.66Kullanılan Oy : 196.515Geçerli Oy : 192.962Katılım Oranı : % 90.33Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,16121.881Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,4158.682Sinan Oğan : % 6,0211.
|Toplam Sandık
|:
|749
|Toplam Seçmen
|:
|225.497
|Açılan Sandık
|:
|724
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.66
|Kullanılan Oy
|:
|196.515
|Geçerli Oy
|:
|192.962
|Katılım Oranı
|:
|% 90.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,16
|121.881
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,41
|58.682
|Sinan Oğan
|:
|% 6,02
|11.618
|Muharrem İnce
|:
|% 0,41
|781
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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