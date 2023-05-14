CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.263Açılan Sandık : 778Açılan Sandık Oranı : % 94.76Kullanılan Oy : 216.476Geçerli Oy : 212.216Katılım Oranı : % 88.05Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,84124.876Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,4573.098Sinan Oğan : % 6,1112.970Muharrem İnce : % 0,601.
|Toplam Sandık
|:
|821
|Toplam Seçmen
|:
|258.263
|Açılan Sandık
|:
|778
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.76
|Kullanılan Oy
|:
|216.476
|Geçerli Oy
|:
|212.216
|Katılım Oranı
|:
|% 88.05
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 58,84
|124.876
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 34,45
|73.098
|Sinan Oğan
|:
|% 6,11
|12.970
|Muharrem İnce
|:
|% 0,60
|1.272
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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