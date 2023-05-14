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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.263Açılan Sandık : 778Açılan Sandık Oranı : % 94.76Kullanılan Oy : 216.476Geçerli Oy : 212.216Katılım Oranı : % 88.05Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,84124.876Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,4573.098Sinan Oğan : % 6,1112.970Muharrem İnce : % 0,601.

Toplam Sandık: 821
Toplam Seçmen: 258.263
Açılan Sandık: 778
Açılan Sandık Oranı: % 94.76
Kullanılan Oy: 216.476
Geçerli Oy: 212.216
Katılım Oranı: % 88.05

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 58,84124.876
Kemal Kılıçdaroğlu: % 34,4573.098
Sinan Oğan: % 6,1112.970
Muharrem İnce: % 0,601.272
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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