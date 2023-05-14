CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 590.852Açılan Sandık : 1.957Açılan Sandık Oranı : % 93.46Kullanılan Oy : 476.607Geçerli Oy : 461.299Katılım Oranı : % 87.57Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,96290.456Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,76146.498Sinan Oğan : % 4,6721.542Muharrem İnce : % 0,612.
|Toplam Sandık
|:
|2.094
|Toplam Seçmen
|:
|590.852
|Açılan Sandık
|:
|1.957
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.46
|Kullanılan Oy
|:
|476.607
|Geçerli Oy
|:
|461.299
|Katılım Oranı
|:
|% 87.57
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 62,96
|290.456
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 31,76
|146.498
|Sinan Oğan
|:
|% 4,67
|21.542
|Muharrem İnce
|:
|% 0,61
|2.803
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500