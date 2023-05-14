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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 590.852Açılan Sandık : 1.957Açılan Sandık Oranı : % 93.46Kullanılan Oy : 476.607Geçerli Oy : 461.299Katılım Oranı : % 87.57Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,96290.456Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,76146.498Sinan Oğan : % 4,6721.542Muharrem İnce : % 0,612.

Toplam Sandık: 2.094
Toplam Seçmen: 590.852
Açılan Sandık: 1.957
Açılan Sandık Oranı: % 93.46
Kullanılan Oy: 476.607
Geçerli Oy: 461.299
Katılım Oranı: % 87.57

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 62,96290.456
Kemal Kılıçdaroğlu: % 31,76146.498
Sinan Oğan: % 4,6721.542
Muharrem İnce: % 0,612.803
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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