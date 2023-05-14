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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 265.362Açılan Sandık : 944Açılan Sandık Oranı : % 93.93Kullanılan Oy : 217.651Geçerli Oy : 214.235Katılım Oranı : % 88.85Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 73,11156.628Kemal Kılıçdaroğlu : % 21,8846.876Sinan Oğan : % 4,649.

Toplam Sandık: 1.005
Toplam Seçmen: 265.362
Açılan Sandık: 944
Açılan Sandık Oranı: % 93.93
Kullanılan Oy: 217.651
Geçerli Oy: 214.235
Katılım Oranı: % 88.85

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 73,11156.628
Kemal Kılıçdaroğlu: % 21,8846.876
Sinan Oğan: % 4,649.939
Muharrem İnce: % 0,37792
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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