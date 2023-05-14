CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 265.362Açılan Sandık : 944Açılan Sandık Oranı : % 93.93Kullanılan Oy : 217.651Geçerli Oy : 214.235Katılım Oranı : % 88.85Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 73,11156.628Kemal Kılıçdaroğlu : % 21,8846.876Sinan Oğan : % 4,649.
|Toplam Sandık
|:
|1.005
|Toplam Seçmen
|:
|265.362
|Açılan Sandık
|:
|944
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.93
|Kullanılan Oy
|:
|217.651
|Geçerli Oy
|:
|214.235
|Katılım Oranı
|:
|% 88.85
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 73,11
|156.628
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 21,88
|46.876
|Sinan Oğan
|:
|% 4,64
|9.939
|Muharrem İnce
|:
|% 0,37
|792
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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