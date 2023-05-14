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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 784.638Açılan Sandık : 2.388Açılan Sandık Oranı : % 97.59Kullanılan Oy : 694.953Geçerli Oy : 687.095Katılım Oranı : % 90.91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 64,93446.106Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,68190.206Sinan Oğan : % 6,8947.350Muharrem İnce : % 0,503.

Toplam Sandık: 2.447
Toplam Seçmen: 784.638
Açılan Sandık: 2.388
Açılan Sandık Oranı: % 97.59
Kullanılan Oy: 694.953
Geçerli Oy: 687.095
Katılım Oranı: % 90.91

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,93446.106
Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,68190.206
Sinan Oğan: % 6,8947.350
Muharrem İnce: % 0,503.433
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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