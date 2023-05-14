CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 784.638Açılan Sandık : 2.388Açılan Sandık Oranı : % 97.59Kullanılan Oy : 694.953Geçerli Oy : 687.095Katılım Oranı : % 90.91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 64,93446.106Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,68190.206Sinan Oğan : % 6,8947.350Muharrem İnce : % 0,503.
|Toplam Sandık
|:
|2.447
|Toplam Seçmen
|:
|784.638
|Açılan Sandık
|:
|2.388
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.59
|Kullanılan Oy
|:
|694.953
|Geçerli Oy
|:
|687.095
|Katılım Oranı
|:
|% 90.91
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 64,93
|446.106
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 27,68
|190.206
|Sinan Oğan
|:
|% 6,89
|47.350
|Muharrem İnce
|:
|% 0,50
|3.433
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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