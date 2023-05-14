CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.024.653Açılan Sandık : 3.094Açılan Sandık Oranı : % 90.39Kullanılan Oy : 808.065Geçerli Oy : 791.845Katılım Oranı : % 88.97Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,56503.280Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,04237.870Sinan Oğan : % 5,8746.480Muharrem İnce : % 0,534.
|Toplam Sandık
|:
|3.423
|Toplam Seçmen
|:
|1.024.653
|Açılan Sandık
|:
|3.094
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.39
|Kullanılan Oy
|:
|808.065
|Geçerli Oy
|:
|791.845
|Katılım Oranı
|:
|% 88.97
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,56
|503.280
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,04
|237.870
|Sinan Oğan
|:
|% 5,87
|46.480
|Muharrem İnce
|:
|% 0,53
|4.215
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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