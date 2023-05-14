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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.024.653Açılan Sandık : 3.094Açılan Sandık Oranı : % 90.39Kullanılan Oy : 808.065Geçerli Oy : 791.845Katılım Oranı : % 88.97Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,56503.280Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,04237.870Sinan Oğan : % 5,8746.480Muharrem İnce : % 0,534.

Toplam Sandık: 3.423
Toplam Seçmen: 1.024.653
Açılan Sandık: 3.094
Açılan Sandık Oranı: % 90.39
Kullanılan Oy: 808.065
Geçerli Oy: 791.845
Katılım Oranı: % 88.97

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,56503.280
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,04237.870
Sinan Oğan: % 5,8746.480
Muharrem İnce: % 0,534.215
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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