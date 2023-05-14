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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 201.853Açılan Sandık : 644Açılan Sandık Oranı : % 86.44Kullanılan Oy : 141.216Geçerli Oy : 138.094Katılım Oranı : % 81.34Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 56,3477.804Recep Tayyip Erdoğan : % 41,7057.580Sinan Oğan : % 1,622.

Toplam Sandık: 745
Toplam Seçmen: 201.853
Açılan Sandık: 644
Açılan Sandık Oranı: % 86.44
Kullanılan Oy: 141.216
Geçerli Oy: 138.094
Katılım Oranı: % 81.34

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 56,3477.804
Recep Tayyip Erdoğan: % 41,7057.580
Sinan Oğan: % 1,622.242
Muharrem İnce: % 0,34468
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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