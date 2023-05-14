CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 201.853Açılan Sandık : 644Açılan Sandık Oranı : % 86.44Kullanılan Oy : 141.216Geçerli Oy : 138.094Katılım Oranı : % 81.34Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 56,3477.804Recep Tayyip Erdoğan : % 41,7057.580Sinan Oğan : % 1,622.
|Toplam Sandık
|:
|745
|Toplam Seçmen
|:
|201.853
|Açılan Sandık
|:
|644
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.44
|Kullanılan Oy
|:
|141.216
|Geçerli Oy
|:
|138.094
|Katılım Oranı
|:
|% 81.34
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 56,34
|77.804
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 41,70
|57.580
|Sinan Oğan
|:
|% 1,62
|2.242
|Muharrem İnce
|:
|% 0,34
|468
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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