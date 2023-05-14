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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 171.843Açılan Sandık : 729Açılan Sandık Oranı : % 91.93Kullanılan Oy : 136.763Geçerli Oy : 133.348Katılım Oranı : % 87.03Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,9978.662Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,9746.636Sinan Oğan : % 5,277.023Muharrem İnce : % 0,771.

Toplam Sandık: 793
Toplam Seçmen: 171.843
Açılan Sandık: 729
Açılan Sandık Oranı: % 91.93
Kullanılan Oy: 136.763
Geçerli Oy: 133.348
Katılım Oranı: % 87.03

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 58,9978.662
Kemal Kılıçdaroğlu: % 34,9746.636
Sinan Oğan: % 5,277.023
Muharrem İnce: % 0,771.027
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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