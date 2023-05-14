CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 171.843Açılan Sandık : 729Açılan Sandık Oranı : % 91.93Kullanılan Oy : 136.763Geçerli Oy : 133.348Katılım Oranı : % 87.03Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,9978.662Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,9746.636Sinan Oğan : % 5,277.023Muharrem İnce : % 0,771.
|Toplam Sandık
|:
|793
|Toplam Seçmen
|:
|171.843
|Açılan Sandık
|:
|729
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.93
|Kullanılan Oy
|:
|136.763
|Geçerli Oy
|:
|133.348
|Katılım Oranı
|:
|% 87.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 58,99
|78.662
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 34,97
|46.636
|Sinan Oğan
|:
|% 5,27
|7.023
|Muharrem İnce
|:
|% 0,77
|1.027
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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