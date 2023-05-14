CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 460.697Açılan Sandık : 2.109Açılan Sandık Oranı : % 90.4Kullanılan Oy : 370.765Geçerli Oy : 364.767Katılım Oranı : % 88.72Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,62253.946Kemal Kılıçdaroğlu : % 23,9887.457Sinan Oğan : % 6,1222.344Muharrem İnce : % 0,281.
|Toplam Sandık
|:
|2.333
|Toplam Seçmen
|:
|460.697
|Açılan Sandık
|:
|2.109
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.4
|Kullanılan Oy
|:
|370.765
|Geçerli Oy
|:
|364.767
|Katılım Oranı
|:
|% 88.72
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 69,62
|253.946
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 23,98
|87.457
|Sinan Oğan
|:
|% 6,12
|22.344
|Muharrem İnce
|:
|% 0,28
|1.020
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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