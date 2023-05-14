Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 460.697Açılan Sandık : 2.109Açılan Sandık Oranı : % 90.4Kullanılan Oy : 370.765Geçerli Oy : 364.767Katılım Oranı : % 88.72Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,62253.946Kemal Kılıçdaroğlu : % 23,9887.457Sinan Oğan : % 6,1222.344Muharrem İnce : % 0,281.

Toplam Sandık: 2.333
Toplam Seçmen: 460.697
Açılan Sandık: 2.109
Açılan Sandık Oranı: % 90.4
Kullanılan Oy: 370.765
Geçerli Oy: 364.767
Katılım Oranı: % 88.72

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 69,62253.946
Kemal Kılıçdaroğlu: % 23,9887.457
Sinan Oğan: % 6,1222.344
Muharrem İnce: % 0,281.020
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title