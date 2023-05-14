CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 324.504Açılan Sandık : 873Açılan Sandık Oranı : % 85.17Kullanılan Oy : 227.801Geçerli Oy : 223.977Katılım Oranı : % 83.27Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 74,62167.129Recep Tayyip Erdoğan : % 22,4150.202Sinan Oğan : % 2,465.505Muharrem İnce : % 0,511.
|Toplam Sandık
|:
|1.025
|Toplam Seçmen
|:
|324.504
|Açılan Sandık
|:
|873
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85.17
|Kullanılan Oy
|:
|227.801
|Geçerli Oy
|:
|223.977
|Katılım Oranı
|:
|% 83.27
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 74,62
|167.129
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 22,41
|50.202
|Sinan Oğan
|:
|% 2,46
|5.505
|Muharrem İnce
|:
|% 0,51
|1.141
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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