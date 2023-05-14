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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 324.504Açılan Sandık : 873Açılan Sandık Oranı : % 85.17Kullanılan Oy : 227.801Geçerli Oy : 223.977Katılım Oranı : % 83.27Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 74,62167.129Recep Tayyip Erdoğan : % 22,4150.202Sinan Oğan : % 2,465.505Muharrem İnce : % 0,511.

Toplam Sandık: 1.025
Toplam Seçmen: 324.504
Açılan Sandık: 873
Açılan Sandık Oranı: % 85.17
Kullanılan Oy: 227.801
Geçerli Oy: 223.977
Katılım Oranı: % 83.27

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 74,62167.129
Recep Tayyip Erdoğan: % 22,4150.202
Sinan Oğan: % 2,465.505
Muharrem İnce: % 0,511.141
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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