CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 236.464Açılan Sandık : 977Açılan Sandık Oranı : % 96.73Kullanılan Oy : 206.969Geçerli Oy : 203.446Katılım Oranı : % 91.08Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,83123.742Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,1363.337Sinan Oğan : % 7,4415.142Muharrem İnce : % 0,601.
|Toplam Sandık
|:
|1.010
|Toplam Seçmen
|:
|236.464
|Açılan Sandık
|:
|977
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.73
|Kullanılan Oy
|:
|206.969
|Geçerli Oy
|:
|203.446
|Katılım Oranı
|:
|% 91.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 60,83
|123.742
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 31,13
|63.337
|Sinan Oğan
|:
|% 7,44
|15.142
|Muharrem İnce
|:
|% 0,60
|1.225
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500