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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 236.464Açılan Sandık : 977Açılan Sandık Oranı : % 96.73Kullanılan Oy : 206.969Geçerli Oy : 203.446Katılım Oranı : % 91.08Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,83123.742Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,1363.337Sinan Oğan : % 7,4415.142Muharrem İnce : % 0,601.

Toplam Sandık: 1.010
Toplam Seçmen: 236.464
Açılan Sandık: 977
Açılan Sandık Oranı: % 96.73
Kullanılan Oy: 206.969
Geçerli Oy: 203.446
Katılım Oranı: % 91.08

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 60,83123.742
Kemal Kılıçdaroğlu: % 31,1363.337
Sinan Oğan: % 7,4415.142
Muharrem İnce: % 0,601.225
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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