CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.323Açılan Sandık : 676Açılan Sandık Oranı : % 94.28Kullanılan Oy : 174.218Geçerli Oy : 169.817Katılım Oranı : % 90.38Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,8688.070Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,7369.170Sinan Oğan : % 6,5411.101Muharrem İnce : % 0,871.
|Toplam Sandık
|:
|717
|Toplam Seçmen
|:
|204.323
|Açılan Sandık
|:
|676
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.28
|Kullanılan Oy
|:
|174.218
|Geçerli Oy
|:
|169.817
|Katılım Oranı
|:
|% 90.38
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 51,86
|88.070
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 40,73
|69.170
|Sinan Oğan
|:
|% 6,54
|11.101
|Muharrem İnce
|:
|% 0,87
|1.476
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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