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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.323Açılan Sandık : 676Açılan Sandık Oranı : % 94.28Kullanılan Oy : 174.218Geçerli Oy : 169.817Katılım Oranı : % 90.38Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,8688.070Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,7369.170Sinan Oğan : % 6,5411.101Muharrem İnce : % 0,871.

Toplam Sandık: 717
Toplam Seçmen: 204.323
Açılan Sandık: 676
Açılan Sandık Oranı: % 94.28
Kullanılan Oy: 174.218
Geçerli Oy: 169.817
Katılım Oranı: % 90.38

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 51,8688.070
Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,7369.170
Sinan Oğan: % 6,5411.101
Muharrem İnce: % 0,871.476
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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