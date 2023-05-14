CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 6.870Toplam Seçmen : 2.367.412Açılan Sandık : 4.670Açılan Sandık Oranı : % 67.98Kullanılan Oy : 1.418.855Geçerli Oy : 1.397.424Katılım Oranı : % 90.56Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,23729.801Kemal Kılıçdaroğlu : % 39,93558.034Sinan Oğan : % 7,30102.
|Toplam Sandık
|:
|6.870
|Toplam Seçmen
|:
|2.367.412
|Açılan Sandık
|:
|4.670
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67.98
|Kullanılan Oy
|:
|1.418.855
|Geçerli Oy
|:
|1.397.424
|Katılım Oranı
|:
|% 90.56
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 52,23
|729.801
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 39,93
|558.034
|Sinan Oğan
|:
|% 7,30
|102.060
|Muharrem İnce
|:
|% 0,54
|7.529
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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