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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 6.870Toplam Seçmen : 2.367.412Açılan Sandık : 4.670Açılan Sandık Oranı : % 67.98Kullanılan Oy : 1.418.855Geçerli Oy : 1.397.424Katılım Oranı : % 90.56Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,23729.801Kemal Kılıçdaroğlu : % 39,93558.034Sinan Oğan : % 7,30102.

Toplam Sandık: 6.870
Toplam Seçmen: 2.367.412
Açılan Sandık: 4.670
Açılan Sandık Oranı: % 67.98
Kullanılan Oy: 1.418.855
Geçerli Oy: 1.397.424
Katılım Oranı: % 90.56

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,23729.801
Kemal Kılıçdaroğlu: % 39,93558.034
Sinan Oğan: % 7,30102.060
Muharrem İnce: % 0,547.529
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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