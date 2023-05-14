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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 436.260Açılan Sandık : 1.395Açılan Sandık Oranı : % 87.63Kullanılan Oy : 340.672Geçerli Oy : 335.904Katılım Oranı : % 91.31Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,64180.172Recep Tayyip Erdoğan : % 40,43135.797Sinan Oğan : % 5,1717.378Muharrem İnce : % 0,762.

Toplam Sandık: 1.592
Toplam Seçmen: 436.260
Açılan Sandık: 1.395
Açılan Sandık Oranı: % 87.63
Kullanılan Oy: 340.672
Geçerli Oy: 335.904
Katılım Oranı: % 91.31

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 53,64180.172
Recep Tayyip Erdoğan: % 40,43135.797
Sinan Oğan: % 5,1717.378
Muharrem İnce: % 0,762.557
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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