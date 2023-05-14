CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 436.260Açılan Sandık : 1.395Açılan Sandık Oranı : % 87.63Kullanılan Oy : 340.672Geçerli Oy : 335.904Katılım Oranı : % 91.31Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,64180.172Recep Tayyip Erdoğan : % 40,43135.797Sinan Oğan : % 5,1717.378Muharrem İnce : % 0,762.
|Toplam Sandık
|:
|1.592
|Toplam Seçmen
|:
|436.260
|Açılan Sandık
|:
|1.395
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87.63
|Kullanılan Oy
|:
|340.672
|Geçerli Oy
|:
|335.904
|Katılım Oranı
|:
|% 91.31
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 53,64
|180.172
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 40,43
|135.797
|Sinan Oğan
|:
|% 5,17
|17.378
|Muharrem İnce
|:
|% 0,76
|2.557
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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