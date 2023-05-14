CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 141.860Açılan Sandık : 675Açılan Sandık Oranı : % 96.29Kullanılan Oy : 121.019Geçerli Oy : 118.433Katılım Oranı : % 88.82Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,1385.419Kemal Kılıçdaroğlu : % 20,3124.052Sinan Oğan : % 7,098.
|Toplam Sandık
|:
|701
|Toplam Seçmen
|:
|141.860
|Açılan Sandık
|:
|675
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.29
|Kullanılan Oy
|:
|121.019
|Geçerli Oy
|:
|118.433
|Katılım Oranı
|:
|% 88.82
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 72,13
|85.419
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 20,31
|24.052
|Sinan Oğan
|:
|% 7,09
|8.402
|Muharrem İnce
|:
|% 0,47
|560
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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