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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 141.860Açılan Sandık : 675Açılan Sandık Oranı : % 96.29Kullanılan Oy : 121.019Geçerli Oy : 118.433Katılım Oranı : % 88.82Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,1385.419Kemal Kılıçdaroğlu : % 20,3124.052Sinan Oğan : % 7,098.

Toplam Sandık: 701
Toplam Seçmen: 141.860
Açılan Sandık: 675
Açılan Sandık Oranı: % 96.29
Kullanılan Oy: 121.019
Geçerli Oy: 118.433
Katılım Oranı: % 88.82

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 72,1385.419
Kemal Kılıçdaroğlu: % 20,3124.052
Sinan Oğan: % 7,098.402
Muharrem İnce: % 0,47560
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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