CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 399.038Açılan Sandık : 1.615Açılan Sandık Oranı : % 95Kullanılan Oy : 341.236Geçerli Oy : 334.349Katılım Oranı : % 90.58Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,01207.321Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,79109.652Sinan Oğan : % 4,6615.575Muharrem İnce : % 0,541.
|Toplam Sandık
|:
|1.700
|Toplam Seçmen
|:
|399.038
|Açılan Sandık
|:
|1.615
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95
|Kullanılan Oy
|:
|341.236
|Geçerli Oy
|:
|334.349
|Katılım Oranı
|:
|% 90.58
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 62,01
|207.321
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,79
|109.652
|Sinan Oğan
|:
|% 4,66
|15.575
|Muharrem İnce
|:
|% 0,54
|1.801
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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