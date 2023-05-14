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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 399.038Açılan Sandık : 1.615Açılan Sandık Oranı : % 95Kullanılan Oy : 341.236Geçerli Oy : 334.349Katılım Oranı : % 90.58Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,01207.321Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,79109.652Sinan Oğan : % 4,6615.575Muharrem İnce : % 0,541.

Toplam Sandık: 1.700
Toplam Seçmen: 399.038
Açılan Sandık: 1.615
Açılan Sandık Oranı: % 95
Kullanılan Oy: 341.236
Geçerli Oy: 334.349
Katılım Oranı: % 90.58

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 62,01207.321
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,79109.652
Sinan Oğan: % 4,6615.575
Muharrem İnce: % 0,541.801
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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