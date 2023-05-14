CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 795.283Açılan Sandık : 1.950Açılan Sandık Oranı : % 79.24Kullanılan Oy : 561.807Geçerli Oy : 548.391Katılım Oranı : % 91.56Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,18264.238Recep Tayyip Erdoğan : % 44,16242.182Sinan Oğan : % 6,9638.139Muharrem İnce : % 0,703.
|Toplam Sandık
|:
|2.461
|Toplam Seçmen
|:
|795.283
|Açılan Sandık
|:
|1.950
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79.24
|Kullanılan Oy
|:
|561.807
|Geçerli Oy
|:
|548.391
|Katılım Oranı
|:
|% 91.56
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 48,18
|264.238
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 44,16
|242.182
|Sinan Oğan
|:
|% 6,96
|38.139
|Muharrem İnce
|:
|% 0,70
|3.832
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500