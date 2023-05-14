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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 795.283Açılan Sandık : 1.950Açılan Sandık Oranı : % 79.24Kullanılan Oy : 561.807Geçerli Oy : 548.391Katılım Oranı : % 91.56Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,18264.238Recep Tayyip Erdoğan : % 44,16242.182Sinan Oğan : % 6,9638.139Muharrem İnce : % 0,703.

Toplam Sandık: 2.461
Toplam Seçmen: 795.283
Açılan Sandık: 1.950
Açılan Sandık Oranı: % 79.24
Kullanılan Oy: 561.807
Geçerli Oy: 548.391
Katılım Oranı: % 91.56

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,18264.238
Recep Tayyip Erdoğan: % 44,16242.182
Sinan Oğan: % 6,9638.139
Muharrem İnce: % 0,703.832
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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