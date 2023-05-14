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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.147.014Açılan Sandık : 2.724Açılan Sandık Oranı : % 73.92Kullanılan Oy : 672.669Geçerli Oy : 650.726Katılım Oranı : % 80.93Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 71,12462.764Recep Tayyip Erdoğan : % 27,21177.083Sinan Oğan : % 1,268.201Muharrem İnce : % 0,412.

Toplam Sandık: 3.685
Toplam Seçmen: 1.147.014
Açılan Sandık: 2.724
Açılan Sandık Oranı: % 73.92
Kullanılan Oy: 672.669
Geçerli Oy: 650.726
Katılım Oranı: % 80.93

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 71,12462.764
Recep Tayyip Erdoğan: % 27,21177.083
Sinan Oğan: % 1,268.201
Muharrem İnce: % 0,412.678
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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