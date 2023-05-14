CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.147.014Açılan Sandık : 2.724Açılan Sandık Oranı : % 73.92Kullanılan Oy : 672.669Geçerli Oy : 650.726Katılım Oranı : % 80.93Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 71,12462.764Recep Tayyip Erdoğan : % 27,21177.083Sinan Oğan : % 1,268.201Muharrem İnce : % 0,412.
|Toplam Sandık
|:
|3.685
|Toplam Seçmen
|:
|1.147.014
|Açılan Sandık
|:
|2.724
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73.92
|Kullanılan Oy
|:
|672.669
|Geçerli Oy
|:
|650.726
|Katılım Oranı
|:
|% 80.93
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 71,12
|462.764
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 27,21
|177.083
|Sinan Oğan
|:
|% 1,26
|8.201
|Muharrem İnce
|:
|% 0,41
|2.678
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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