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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 294.637Açılan Sandık : 982Açılan Sandık Oranı : % 99.7Kullanılan Oy : 271.084Geçerli Oy : 266.087Katılım Oranı : % 92.26Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,61182.551Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,8866.207Sinan Oğan : % 6,1216.276Muharrem İnce : % 0,391.

Toplam Sandık: 985
Toplam Seçmen: 294.637
Açılan Sandık: 982
Açılan Sandık Oranı: % 99.7
Kullanılan Oy: 271.084
Geçerli Oy: 266.087
Katılım Oranı: % 92.26

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,61182.551
Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,8866.207
Sinan Oğan: % 6,1216.276
Muharrem İnce: % 0,391.053
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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