CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 294.637Açılan Sandık : 982Açılan Sandık Oranı : % 99.7Kullanılan Oy : 271.084Geçerli Oy : 266.087Katılım Oranı : % 92.26Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,61182.551Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,8866.207Sinan Oğan : % 6,1216.276Muharrem İnce : % 0,391.
|Toplam Sandık
|:
|985
|Toplam Seçmen
|:
|294.637
|Açılan Sandık
|:
|982
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.7
|Kullanılan Oy
|:
|271.084
|Geçerli Oy
|:
|266.087
|Katılım Oranı
|:
|% 92.26
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,61
|182.551
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 24,88
|66.207
|Sinan Oğan
|:
|% 6,12
|16.276
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|1.053
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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