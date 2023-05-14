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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 320.299Açılan Sandık : 900Açılan Sandık Oranı : % 87.89Kullanılan Oy : 252.021Geçerli Oy : 247.550Katılım Oranı : % 89.98Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 63,16156.342Recep Tayyip Erdoğan : % 32,1579.592Sinan Oğan : % 3,979.820Muharrem İnce : % 0,721.

Toplam Sandık: 1.024
Toplam Seçmen: 320.299
Açılan Sandık: 900
Açılan Sandık Oranı: % 87.89
Kullanılan Oy: 252.021
Geçerli Oy: 247.550
Katılım Oranı: % 89.98

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,16156.342
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,1579.592
Sinan Oğan: % 3,979.820
Muharrem İnce: % 0,721.796
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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