CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 320.299Açılan Sandık : 900Açılan Sandık Oranı : % 87.89Kullanılan Oy : 252.021Geçerli Oy : 247.550Katılım Oranı : % 89.98Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 63,16156.342Recep Tayyip Erdoğan : % 32,1579.592Sinan Oğan : % 3,979.820Muharrem İnce : % 0,721.
|Toplam Sandık
|:
|1.024
|Toplam Seçmen
|:
|320.299
|Açılan Sandık
|:
|900
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87.89
|Kullanılan Oy
|:
|252.021
|Geçerli Oy
|:
|247.550
|Katılım Oranı
|:
|% 89.98
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 63,16
|156.342
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,15
|79.592
|Sinan Oğan
|:
|% 3,97
|9.820
|Muharrem İnce
|:
|% 0,72
|1.796
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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