CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.635Toplam Seçmen : 431.293Açılan Sandık : 1.556Açılan Sandık Oranı : % 95.17Kullanılan Oy : 347.960Geçerli Oy : 339.601Katılım Oranı : % 85.61Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,36228.747Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,0195.128Sinan Oğan : % 4,3114.633Muharrem İnce : % 0,321.
|Toplam Sandık
|:
|1.635
|Toplam Seçmen
|:
|431.293
|Açılan Sandık
|:
|1.556
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.17
|Kullanılan Oy
|:
|347.960
|Geçerli Oy
|:
|339.601
|Katılım Oranı
|:
|% 85.61
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 67,36
|228.747
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 28,01
|95.128
|Sinan Oğan
|:
|% 4,31
|14.633
|Muharrem İnce
|:
|% 0,32
|1.093
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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