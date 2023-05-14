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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.635Toplam Seçmen : 431.293Açılan Sandık : 1.556Açılan Sandık Oranı : % 95.17Kullanılan Oy : 347.960Geçerli Oy : 339.601Katılım Oranı : % 85.61Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,36228.747Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,0195.128Sinan Oğan : % 4,3114.633Muharrem İnce : % 0,321.

Toplam Sandık: 1.635
Toplam Seçmen: 431.293
Açılan Sandık: 1.556
Açılan Sandık Oranı: % 95.17
Kullanılan Oy: 347.960
Geçerli Oy: 339.601
Katılım Oranı: % 85.61

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 67,36228.747
Kemal Kılıçdaroğlu: % 28,0195.128
Sinan Oğan: % 4,3114.633
Muharrem İnce: % 0,321.093
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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