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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.013Açılan Sandık : 945Açılan Sandık Oranı : % 97.22Kullanılan Oy : 146.251Geçerli Oy : 144.745Katılım Oranı : % 89.99Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,2685.774Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,7551.752Sinan Oğan : % 4,816.

Toplam Sandık: 972
Toplam Seçmen: 170.013
Açılan Sandık: 945
Açılan Sandık Oranı: % 97.22
Kullanılan Oy: 146.251
Geçerli Oy: 144.745
Katılım Oranı: % 89.99

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,2685.774
Kemal Kılıçdaroğlu: % 35,7551.752
Sinan Oğan: % 4,816.960
Muharrem İnce: % 0,18259
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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