CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.013Açılan Sandık : 945Açılan Sandık Oranı : % 97.22Kullanılan Oy : 146.251Geçerli Oy : 144.745Katılım Oranı : % 89.99Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,2685.774Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,7551.752Sinan Oğan : % 4,816.
|Toplam Sandık
|:
|972
|Toplam Seçmen
|:
|170.013
|Açılan Sandık
|:
|945
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.22
|Kullanılan Oy
|:
|146.251
|Geçerli Oy
|:
|144.745
|Katılım Oranı
|:
|% 89.99
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 59,26
|85.774
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 35,75
|51.752
|Sinan Oğan
|:
|% 4,81
|6.960
|Muharrem İnce
|:
|% 0,18
|259
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500