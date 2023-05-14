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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.241Toplam Seçmen : 510.281Açılan Sandık : 2.114Açılan Sandık Oranı : % 94.33Kullanılan Oy : 400.334Geçerli Oy : 392.511Katılım Oranı : % 85.7Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,78269.971Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,5496.344Sinan Oğan : % 6,3624.951Muharrem İnce : % 0,321.

Toplam Sandık: 2.241
Toplam Seçmen: 510.281
Açılan Sandık: 2.114
Açılan Sandık Oranı: % 94.33
Kullanılan Oy: 400.334
Geçerli Oy: 392.511
Katılım Oranı: % 85.7

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,78269.971
Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,5496.344
Sinan Oğan: % 6,3624.951
Muharrem İnce: % 0,321.245
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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