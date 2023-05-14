CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.241Toplam Seçmen : 510.281Açılan Sandık : 2.114Açılan Sandık Oranı : % 94.33Kullanılan Oy : 400.334Geçerli Oy : 392.511Katılım Oranı : % 85.7Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,78269.971Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,5496.344Sinan Oğan : % 6,3624.951Muharrem İnce : % 0,321.
|Toplam Sandık
|:
|2.241
|Toplam Seçmen
|:
|510.281
|Açılan Sandık
|:
|2.114
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.33
|Kullanılan Oy
|:
|400.334
|Geçerli Oy
|:
|392.511
|Katılım Oranı
|:
|% 85.7
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,78
|269.971
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 24,54
|96.344
|Sinan Oğan
|:
|% 6,36
|24.951
|Muharrem İnce
|:
|% 0,32
|1.245
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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