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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 689.529Açılan Sandık : 1.826Açılan Sandık Oranı : % 83.15Kullanılan Oy : 510.160Geçerli Oy : 503.943Katılım Oranı : % 90.21Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,34253.689Recep Tayyip Erdoğan : % 41,90211.147Sinan Oğan : % 7,2436.504Muharrem İnce : % 0,522.

Toplam Sandık: 2.196
Toplam Seçmen: 689.529
Açılan Sandık: 1.826
Açılan Sandık Oranı: % 83.15
Kullanılan Oy: 510.160
Geçerli Oy: 503.943
Katılım Oranı: % 90.21

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,34253.689
Recep Tayyip Erdoğan: % 41,90211.147
Sinan Oğan: % 7,2436.504
Muharrem İnce: % 0,522.603
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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