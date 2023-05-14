CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 689.529Açılan Sandık : 1.826Açılan Sandık Oranı : % 83.15Kullanılan Oy : 510.160Geçerli Oy : 503.943Katılım Oranı : % 90.21Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,34253.689Recep Tayyip Erdoğan : % 41,90211.147Sinan Oğan : % 7,2436.504Muharrem İnce : % 0,522.
|Toplam Sandık
|:
|2.196
|Toplam Seçmen
|:
|689.529
|Açılan Sandık
|:
|1.826
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83.15
|Kullanılan Oy
|:
|510.160
|Geçerli Oy
|:
|503.943
|Katılım Oranı
|:
|% 90.21
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 50,34
|253.689
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 41,90
|211.147
|Sinan Oğan
|:
|% 7,24
|36.504
|Muharrem İnce
|:
|% 0,52
|2.603
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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