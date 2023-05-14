CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.361.806Açılan Sandık : 3.175Açılan Sandık Oranı : % 77.93Kullanılan Oy : 883.152Geçerli Oy : 871.907Katılım Oranı : % 85.03Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,85521.781Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,55301.270Sinan Oğan : % 5,1344.753Muharrem İnce : % 0,474.
|Toplam Sandık
|:
|4.074
|Toplam Seçmen
|:
|1.361.806
|Açılan Sandık
|:
|3.175
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77.93
|Kullanılan Oy
|:
|883.152
|Geçerli Oy
|:
|871.907
|Katılım Oranı
|:
|% 85.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 59,85
|521.781
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 34,55
|301.270
|Sinan Oğan
|:
|% 5,13
|44.753
|Muharrem İnce
|:
|% 0,47
|4.103
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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