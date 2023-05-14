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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.361.806Açılan Sandık : 3.175Açılan Sandık Oranı : % 77.93Kullanılan Oy : 883.152Geçerli Oy : 871.907Katılım Oranı : % 85.03Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,85521.781Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,55301.270Sinan Oğan : % 5,1344.753Muharrem İnce : % 0,474.

Toplam Sandık: 4.074
Toplam Seçmen: 1.361.806
Açılan Sandık: 3.175
Açılan Sandık Oranı: % 77.93
Kullanılan Oy: 883.152
Geçerli Oy: 871.907
Katılım Oranı: % 85.03

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,85521.781
Kemal Kılıçdaroğlu: % 34,55301.270
Sinan Oğan: % 5,1344.753
Muharrem İnce: % 0,474.103
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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