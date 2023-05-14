CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 349.475Açılan Sandık : 1.330Açılan Sandık Oranı : % 98.88Kullanılan Oy : 302.487Geçerli Oy : 296.216Katılım Oranı : % 87.76Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,02180.759Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,9997.715Sinan Oğan : % 5,4516.146Muharrem İnce : % 0,541.
|Toplam Sandık
|:
|1.345
|Toplam Seçmen
|:
|349.475
|Açılan Sandık
|:
|1.330
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.88
|Kullanılan Oy
|:
|302.487
|Geçerli Oy
|:
|296.216
|Katılım Oranı
|:
|% 87.76
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 61,02
|180.759
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,99
|97.715
|Sinan Oğan
|:
|% 5,45
|16.146
|Muharrem İnce
|:
|% 0,54
|1.596
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500