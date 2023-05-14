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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 349.475Açılan Sandık : 1.330Açılan Sandık Oranı : % 98.88Kullanılan Oy : 302.487Geçerli Oy : 296.216Katılım Oranı : % 87.76Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,02180.759Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,9997.715Sinan Oğan : % 5,4516.146Muharrem İnce : % 0,541.

Toplam Sandık: 1.345
Toplam Seçmen: 349.475
Açılan Sandık: 1.330
Açılan Sandık Oranı: % 98.88
Kullanılan Oy: 302.487
Geçerli Oy: 296.216
Katılım Oranı: % 87.76

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 61,02180.759
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,9997.715
Sinan Oğan: % 5,4516.146
Muharrem İnce: % 0,541.596
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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