CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.626Açılan Sandık : 561Açılan Sandık Oranı : % 98.77Kullanılan Oy : 78.891Geçerli Oy : 77.426Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 74,6257.771Kemal Kılıçdaroğlu : % 19,8815.395Sinan Oğan : % 5,214.
|Toplam Sandık
|:
|568
|Toplam Seçmen
|:
|96.626
|Açılan Sandık
|:
|561
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.77
|Kullanılan Oy
|:
|78.891
|Geçerli Oy
|:
|77.426
|Katılım Oranı
|:
|% 82.43
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 74,62
|57.771
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 19,88
|15.395
|Sinan Oğan
|:
|% 5,21
|4.036
|Muharrem İnce
|:
|% 0,29
|224
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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