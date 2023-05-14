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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.626Açılan Sandık : 561Açılan Sandık Oranı : % 98.77Kullanılan Oy : 78.891Geçerli Oy : 77.426Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 74,6257.771Kemal Kılıçdaroğlu : % 19,8815.395Sinan Oğan : % 5,214.

Toplam Sandık: 568
Toplam Seçmen: 96.626
Açılan Sandık: 561
Açılan Sandık Oranı: % 98.77
Kullanılan Oy: 78.891
Geçerli Oy: 77.426
Katılım Oranı: % 82.43

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 74,6257.771
Kemal Kılıçdaroğlu: % 19,8815.395
Sinan Oğan: % 5,214.036
Muharrem İnce: % 0,29224
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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