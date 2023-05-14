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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.358Açılan Sandık : 462Açılan Sandık Oranı : % 78.17Kullanılan Oy : 122.315Geçerli Oy : 117.648Katılım Oranı : % 83.99Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 73,1186.019Recep Tayyip Erdoğan : % 23,5727.731Sinan Oğan : % 2,853.

Toplam Sandık: 591
Toplam Seçmen: 186.358
Açılan Sandık: 462
Açılan Sandık Oranı: % 78.17
Kullanılan Oy: 122.315
Geçerli Oy: 117.648
Katılım Oranı: % 83.99

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 73,1186.019
Recep Tayyip Erdoğan: % 23,5727.731
Sinan Oğan: % 2,853.348
Muharrem İnce: % 0,47550
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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