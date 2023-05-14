CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.358Açılan Sandık : 462Açılan Sandık Oranı : % 78.17Kullanılan Oy : 122.315Geçerli Oy : 117.648Katılım Oranı : % 83.99Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 73,1186.019Recep Tayyip Erdoğan : % 23,5727.731Sinan Oğan : % 2,853.
|Toplam Sandık
|:
|591
|Toplam Seçmen
|:
|186.358
|Açılan Sandık
|:
|462
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78.17
|Kullanılan Oy
|:
|122.315
|Geçerli Oy
|:
|117.648
|Katılım Oranı
|:
|% 83.99
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 73,11
|86.019
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 23,57
|27.731
|Sinan Oğan
|:
|% 2,85
|3.348
|Muharrem İnce
|:
|% 0,47
|550
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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